12:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство столицы расширило программу финансовой поддержки патентования, которая была утверждена в марте этого года. Теперь часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также гранты можно будет получить на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей.
"Предельный размер грантов при патентовании в России составит 75 тысяч рублей на один патент, при патентовании за рубежом – до двух миллионов рублей в отношении одного изобретения или полезной модели, но не более 70% от стоимости услуг по патентованию", – говорится в сообщении.
Получить компенсацию можно за патенты, оформленные в течение последних 12 месяцев. Заявки принимаются на i.moscow до 1 декабря 2022 года.
В материале говорится, что в прошлом году было выдано 4 280 патентов на изобретения, из них 3 429 – юридическим и 851 – физическим лицам.
Уточняется, что с марта по июнь этого года поступило свыше 150 заявок на получение компенсаций. Расширение программы позволит увеличить патентную активность инноваторов и полнее обеспечить правовую охрану их изобретений в РФ и в других странах.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.
Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).
Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.
Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей
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