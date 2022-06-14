Собянин расширил программу поддержки инноваторов и изобретателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы расширило программу финансовой поддержки патентования, которая была утверждена в марте этого года. Теперь часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также гранты можно будет получить на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей.

"Предельный размер грантов при патентовании в России составит 75 тысяч рублей на один патент, при патентовании за рубежом – до двух миллионов рублей в отношении одного изобретения или полезной модели, но не более 70% от стоимости услуг по патентованию", – говорится в сообщении.

Получить компенсацию можно за патенты, оформленные в течение последних 12 месяцев. Заявки принимаются на i.moscow до 1 декабря 2022 года.

В материале говорится, что в прошлом году было выдано 4 280 патентов на изобретения, из них 3 429 – юридическим и 851 – физическим лицам.

Уточняется, что с марта по июнь этого года поступило свыше 150 заявок на получение компенсаций. Расширение программы позволит увеличить патентную активность инноваторов и полнее обеспечить правовую охрану их изобретений в РФ и в других странах.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.

Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.

