Промкомплексы столицы вложили в развитие свыше 46 млрд рублей за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в настоящее время работают 64 предприятия, имеющие статус промышленного комплекса. Предприятия занимают свыше 320 гектаров земли и дают городу более 75 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этих предприятиях производят лекарства, продукты, одежду, косметику и многое другое.

"Они активно расширяют и совершенствуют производства: за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие. Статус позволяет направлять дополнительные средства на модернизацию. Таким образом, ежегодная экономия производств достигает 1,9 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что предприятие получает статус промкомплекса на десять лет. Его может получить обрабатывающее производство, a также предприятие, которое работает в сфере научных исследований и разработок. Статус нужно подтверждать ежегодно.

В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении статусов на один год, что позволит сохранить действующие городские налоговые льготы.

"Больше всего компаний со статусом промкомплекса работает в пищевой промышленности – это производители кондитерской, хлебобулочной, мясной, молочной продукции. На втором месте – фармацевтические предприятия, в общей сложности семь компаний дают городу свыше двух тысяч рабочих мест", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил о снижении ставки по льготным кредитам промышленности с 15 до 11%. По словам мэра Москвы, данное решение будет хорошим подспорьем для предприятий. Он также отметил, что в нынешних санкционных условиях необходимо поддерживать промышленность, в том числе предприятий по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий.

По словам мэра, пищевая промышленность в столице играет значительную роль в обеспечении продовольствием как москвичей, так и большого количества регионов. Он отметил, что, несмотря на сложные условия, объем инвестиций увеличился почти в 3 раза.