Годовой оборот креативных индустрий Москвы превысил 3,3 триллиона рублей. В сфере дизайна, кино и фешн-бизнеса работают более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, представители отрасли от города получают финансовую, консультационную и образовательную поддержку. О мерах поддержки – в эфире телеканала Москва 24.