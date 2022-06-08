В Турции началось мощное наводнение после проливных дождей

В столице Турции – Анкаре – началось мощное наводнение после проливных дождей. Там накануне выпало рекордное количество осадков. Как сообщают местные телеканалы, пострадали по меньшей мере шесть человек. Центральная часть города ушла под воду. Машины буквально плывут по улицам. Движение транспорта в городе заблокировано, затоплены здания. Спасатели помогают гражданам выбраться из подтопленных домов и машин.



В Грузии под воду ушел поселок Сагурамо в пригороде Тбилиси. Кроме дождей здесь прошел еще и град. Затоплены дворы и подвалы жилых домов, приусадебные участки. На некоторых улицах машины поплыли. На помощь жителям власти отправили бригады пожарных и спасателей. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются новые дожди и грозы.

А в Мексике в городе Куэрнавака рухнул только что отремонтированный подвесной мост. Около 10 человек, в том числе мэр города с супругой, получили травмы. Церемонию открытия снимали местные телеканалы, поэтому происшествие запечатлели во всех подробностях. Едва группа людей вышла на обновленную часть моста, как конструкция рухнула. Никто не погиб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.