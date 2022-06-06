"Московский патруль": Куренков поблагодарил пожарных за профессионализм при тушении БЦ

Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил столичных пожарных за высокий профессионализм, который они проявили, спасая людей из пылающего бизнес центра. О результатах тушения страшного пожара, который в минувшую пятницу бушевал на западе столицы министр рассказал в ходе еженедельного селекторного совещания.

По его словам, благодаря работе каждого сотрудника – от диспетчера до руководителя – пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

