Неизвестные сообщили о "минировании" одной из башен "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неизвестные сообщили о "минировании" башни "Империя" в деловом районе "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В администрацию башни "Империя" в "Москва-Сити" на Пресненской набережной поступило анонимное сообщение о минировании", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что персонал и посетителей здания не эвакуировали, в настоящее время башню обследуют специалисты.

Ранее, 27 мая, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" на улице Академика Королева. Само здание и прилегающую к нему территорию проверили кинологи. О проведении эвакуации не сообщалось.

