Телецентр "Останкино" проверяют из-за сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание и территорию столичного телецентра "Останкино" проверяют на наличие взрывчатки после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После анонимного сообщения об угрозе взрыва в телецентре на улице Академика Королева, 12, здание проверяют кинологи", – рассказал собеседник агентства.

Проводится ли в "Останкино" эвакуация, источник не уточнил.

Накануне неизвестный сообщил о "минировании" Московского зоопарка. Территорию проверили кинологи. Информация об эвакуации персонала или посетителей не поступала.

