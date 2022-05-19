Людей эвакуировали из здания МГОУ в Москве после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В здании Московского государственного областного университета (МГОУ) на улице Радио в Москве провели эвакуацию после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Эвакуированы все студенты и преподаватели. По предварительным данным, неизвестный сообщил об угрозе взрыва", – рассказал он.

По данным источника, в настоящее время в учебном корпусе работают полицейские.

10 мая более 100 постояльцев и сотрудников гостиницы Holiday Inn на Симоновском Валу в центре Москвы эвакуировали из здания после анонимного сообщения о минировании.