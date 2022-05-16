Информация о "минировании" летевших в Москву самолетов оказалась ложной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информация о "минировании" самолетов, летевших в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердилась, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Все они благополучно приземлились и были обследованы. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", – рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что три самолета проверят после посадки в аэропорту Москвы из-за сообщений о "минировании". В момент поступления угроз воздушные судна находились в воздухе.

