В Роспотребнадзоре не выявили превышения ПДК вредных веществ после пожара на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве не было зафиксировано, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

"По результатам исследований проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышений предельно допустимых концентраций веществ, свойственных процессу горения не установлено", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что Роспотребнадзор по Москве постоянно контролирует состояние атмосферного воздуха в городе.

Накануне стало известно о пожаре в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

