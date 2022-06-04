Начальник ГУ МЧС по Москве прооперирован после пожара в БЦ на западе столицы

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Начальника московского управления МЧС РФ Сергея Желтова прооперировали после инфаркта на тушении пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова, сообщил сообщил замминистра ведомства Илья Денисов.

"Сегодня с утра разговаривал с представителем департамента здравоохранения города Москвы. Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство – поставили стенты", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что другой пострадавший сотрудник МЧС Максим Серегин находится в хорошем состоянии и будет выписан в скором времени.

Ранее сообщалось, что начальника столичного управления МЧС РФ Сергея Желтова доставили в больницу с обширным инфарктом после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза".

Желтов находился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в экстренной реанимации.

Накануне стало известно о пожаре в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

