Начальника столичного главка МЧС госпитализировали после пожара в БЦ на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Начальника столичного управления МЧС РФ Сергея Желтова доставили в больницу после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС.

"В ходе тушения пожара и спасения людей в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" пострадали два сотрудника МЧС – начальник Главного управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России полковник внутренней службы Максим Серегин", – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что два сотрудника доставлены в больницу. Агентство "Москва" уточнило, что Желтов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в экстренной реанимации.

Замминистра МЧС РФ Илья Денисов уточнил РИА Новости, что Желтов госпитализирован с обширным инфарктом.



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Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В ликвидации пожара принимали участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета. В 12:32 возгорание было полностью ликвидировано.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

На месте происшествия находятся сотрудники подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии в Западном административном округе Москвы для взятия проб воздуха.

