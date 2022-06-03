Песков назвал эффективной работу пожарных при возгорании в БЦ на западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экстренные службы весьма эффективно среагировали на пожар в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

По его словам, причины возгорания устанавливаются и в зависимости от этого компетентное министерство будет принимать соответствующие решения.

"Какие будут решения – нужно спрашивать в министерстве", – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать указаний президента РФ по внеочередным проверкам в бизнес- и торговых центрах на предмет пожарной безопасности.

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Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В ликвидации пожара принимали участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета. В 12:32 возгорание было полностью ликвидировано. При тушении пожара пострадали два человека. Среди них – начальник столичного главка Сергей Желтов. В данный момент он находится в лечебном учреждении. Второму пострадавшему помощь оказали на месте. Речь идет о пожарном. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек, спасены 13.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

