"Рейд": дежурство с сотрудниками социального патруля

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй. Вместе с сотрудниками она отреагировала на несколько вызовов и помогла гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также людям без определенного места жительства.