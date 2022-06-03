Движение транспорта по улице Горбунова в Москве восстановили после пожара в БЦ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение транспорта по улице Горбунова в Москве полностью восстановили после ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пожар в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

Из-за происшествия по улице Горбунова перекрыли движение транспорта. Также были закрыты съезды на улицу Горбунова с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинки.

Огонь полностью ликвидировали в 12:35. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава, отметили в департаменте ГОЧСиПБ. По предварительной информации, причиной возгорания является короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.



По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

