Число пострадавших при пожаре в столичном БЦ увеличилось до 4

Количество пострадавших при пожаре в столичном бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Пострадавших направили в городские больницы. В общей сложности из бизнес-центра эвакуировали 120 человек, спасли 13 граждан.

"Расчет ПСО №204 Пожарно-спасательного центра столицы в составе звена газодымозащитной службы спас жизни троих человек с шестого этажа, эвакуировав их, используя самоспасатель "Фенист", расчет ПСО №207 спас двоих людей, эвакуировав их из здания по трехколенной лестнице. Информация о погибших не поступала", – говорится в сообщении.



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Пожар в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

Огонь полностью ликвидировали в 12:35. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава, отметили в департаменте. По предварительной информации, причиной возгорания является короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.



По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

