Что известно о пожаре в бизнес-центре на западе Москвы

Утром 3 июня на западе Москвы вспыхнул пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Ему присвоили максимальный ранг сложности. К тушению привлекли свыше 340 человек, около 100 единиц техники, включая вертолеты Ка-32. Расскажем, что известно о происшествии на данный момент.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Высший ранг

Пожар в бизнес-центре распространился на площади в более чем тысячу квадратных метров. Ему присвоили пятый ранг сложности. Принять все необходимые меры для эвакуации людей и тушения огня поручил Сергей Собянин.

Первые кареты скорой помощи прибыли через шесть минут после начала пожара, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, всего было задействовано 19 бригад и один вертолет.

Как уточнил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов, пожарные спасли из здания 13 человек, погибших нет. "Из здания эвакуировали порядка одной тысячи человек, спасены 13. Все помещения проверены, погибших не обнаружено", – сказал он.

После пожара был госпитализирован начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов – у него произошел обширный инфаркт. Кроме того, в ходе тушения пострадал полковник внутренней службы Максим Серегин.



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К тушению привлекли свыше 340 человек и примерно 100 единиц техники. Кроме наземных пожарных расчетов, с воздуха гасили огонь три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

По улице Горбунова, где находится бизнес-центр, перекрыли движение. До его восстановления проезд на общественном транспорте в районе ЧП сделали бесплатным, количество маршрутов увеличили.

Огонь удалось полностью потушить в 12:32. Сергей Собянин поблагодарил все службы за профессиональную работу.





Сергей Собянин мэр Москвы Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал журналистам, что экстренные службы среагировали "весьма эффективно". Он добавил, что причины возгорания устанавливаются. "В зависимости от этого компетентное министерство полномочно принимать соответствующие решения", – сказал он.

По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Столичная прокуратура организовала проверку.

"Козырек сбоку загорелся"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Очевидец пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" Александр (имя изменено по просьбе собеседника. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что в момент возгорания находился внутри здания в офисе на втором этаже.

"Включилась пожарная тревога, люди через пожарные выходы убегали на улицу. Пожар перекрыл основной выход, поэтому уходили через боковые. Пожарных машин много было, когда я уезжал оттуда", – поделился Александр.





Александр (имя изменено) очевидец пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" У нас офис на втором этаже, дым начал прямо со всех щелей тянуться. А на центральном входе валил черный густой дым.

По его словам, все пожарные выходы были обозначены, тревога работала. "Уходили люди без паники, спокойно, без давки и суеты", – заключил он.



Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Сотрудник бизнес-центра Лев в момент пожара был на верхних этажах. По его наблюдениям, дыма там не было вообще. Людей из здания эвакуировала охрана, никакой давки в этот момент не было, сказал он.

"Сработала пожарно-охранная сигнализация. Мы думали, что это учебная тревога (бывает иногда). По лестнице спустились вниз. Стояли с торца здания, шел ливень. Приехали пожарные, всех разогнали от здания. Паники не было, люди спокойно выходили", – рассказал Лев.

Работник бизнес-центра Юрий отметил, что огонь распространялся по обшивке здания молниеносно.





Юрий работник бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" Я подходил к офису, начался небольшой пожар, козырек сбоку загорелся. Дальше пламя начало моментально разгораться и по фасаду пошло вверх. С окон начала падать вся обшивка, еще ветер сильный был. С этим ветром все начало разлетаться по территории.

По его словам, часть обшивки упала под одну из машин на парковке, из-за чего она чуть не загорелась. Этого не случилось благодаря тому, что ее успели отогнать, добавил он.

