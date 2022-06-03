Скорая помощь прибыла через 6 минут после начала пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза" – Ракова

Скорая помощь приехала через 6 минут после начала возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Через 6 минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего мы развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета", – уточнила Ракова.

По словам заммэра, за помощью к медикам обратились двое пострадавших. Один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая помощь. При этом его жизни ничего не угрожает.

Еще один пострадавший при пожаре обратился к врачам с ожогом кисти. Помощь ему была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.



Видео: МЧС России

Ракова сообщила, что на данный момент продолжаются работы по поиску людей. Медучреждения, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять пациентов в случае необходимости.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

По предварительной информации МЧС, в результате пожара пострадали два человека. В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

