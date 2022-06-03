12:04
Скорая помощь прибыла через 6 минут после начала пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза" – Ракова
Скорая помощь приехала через 6 минут после начала возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Через 6 минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего мы развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета", – уточнила Ракова.
По словам заммэра, за помощью к медикам обратились двое пострадавших. Один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая помощь. При этом его жизни ничего не угрожает.
Еще один пострадавший при пожаре обратился к врачам с ожогом кисти. Помощь ему была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.
Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.
По предварительной информации МЧС, в результате пожара пострадали два человека. В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.
По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: