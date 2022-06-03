МЧС опубликовало видео с места пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Видео: МЧС России

МЧС опубликовало видео с места пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова. Пожар площадью 1 000 квадратных метров ликвидируют 180 человек и 41 единица техники.

Возгоранию присвоили максимальный ранг сложности – пятый. Огонь быстро распространяется из-за высокой доли синтетических материалов в отделке. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри.

Видео: телеграм-канал SHOT

По предварительной информации, из горящего здания спасены более 120 человек. Поиск людей продолжается – известно, что на шестом и седьмом этажах огнем остаются заблокированы несколько человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

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На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Движение на ближайших улицах ограничено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

