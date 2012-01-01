Рейд

Рейд

Это оперативная программа, снятая «с колёс». Хроника происшествий, рассказанная от первого лица. Наша съёмочная группа и ведущий каждый день дежурят с бригадами: ГИБДД, полиции, спасателей, пожарных и скорой помощи. Никаких постановочных кадров, только живая камера, видео с реальных событий. Главный фокус программы – люди! С одной стороны – пострадавшие, а с другой – сотрудники экстренных служб, которые всегда готовы исполнить долг и прийти на помощь тем, кто попал в беду. Их будни 24 на 7.