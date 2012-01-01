Телеканал «Москва 24» / Программы / Криминал / Рейд
Рейд
Рейд
Это оперативная программа, снятая «с колёс». Хроника происшествий, рассказанная от первого лица. Наша съёмочная группа и ведущий каждый день дежурят с бригадами: ГИБДД, полиции, спасателей, пожарных и скорой помощи. Никаких постановочных кадров, только живая камера, видео с реальных событий. Главный фокус программы – люди! С одной стороны – пострадавшие, а с другой – сотрудники экстренных служб, которые всегда готовы исполнить долг и прийти на помощь тем, кто попал в беду. Их будни 24 на 7.
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС СЗАО
13 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС СЗАО
10 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД
09 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ЮВАО
08 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЮЗАО
07 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЮВАО
06 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД
03 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками соцпатруля
02 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ВАО
01 декабря, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС САО
30 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС СЗАО
29 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с социальным патрулем
26 ноября, 22:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД
25 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии СВАО
24 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЗелАО
23 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ВАО
22 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с социальным патрулем
19 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД
18 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ВАО
17 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии
16 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с соцпатрулем
15 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД Москвы
12 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЦАО
11 ноября, 21:00
"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ЦАО
10 ноября, 21:00
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