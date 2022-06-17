"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ВАО.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: авария с участием мотоцикла и легковой машины, ДТП с участием каршеринга, авария с участием трамвая.