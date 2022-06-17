Движение на Тверской улице открыли по третьей полосе после ликвидации пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Тверской улице открыли по третьей полосе после ликвидации возгорания в семиэтажном здании. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Движение открыто по третьей полосе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по Тверской улице в сторону центра было ограничено до одной полосы. Для движения транспорта в сторону центра дополнительно была задействована левая полоса встречного движения. В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда. На месте работают оперативные службы города.

Кровля загорелась в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Позже возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

