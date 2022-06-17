Пожар в здании на Тверской улице локализован на площади 250 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в семиэтажном здании на Тверской улице локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших не поступало. Все жильцы эвакуированы.

Как уточняется, на месте работают около 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что кровля загорелась в семиэтажном здании в центре Москвы на Тверской улице в доме 27, строении 2. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

Видео: Москва 24

Видео: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"