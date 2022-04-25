Пожар произошел в торговом центре на юге Москвы

Пожар произошел в торговом центре "Шелковый путь", расположенном на 32-м километре МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Со слов администрации объекта, произошло возгорание на минус первом этаже, создалось плотное задымление, происходит эвакуация людей из ТЦ", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что из здания вывели 200 человек.

В настоящее время пожарные ищут очаг возгорания. Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар. Огонь охватил резервуары на территории объекта. Возгорание удалось оперативно потушить.