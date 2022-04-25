Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

На место ЧП выехала группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к осмотру.

Следствие собирается возбудить уголовное дело, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому.

О пожаре на нефтебазе в Брянске стало известно в ночь на понедельник, 25 апреля. На территории объекта загорелись резервуары. В результате никто не пострадал.

Спасатели не планируют эвакуацию населения из района, где горит нефтебаза. В ГУ МЧС рассказали, что к месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания.

