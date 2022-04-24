Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери выросло до 17 – СМИ

Фото: ТАСС/Алиса Довыденко

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, тела шестерых погибших были обнаружены в ходе разбора завалов. Он добавил, что работы по осмотру сгоревших конструкций продолжаются.

Пожар произошел 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже, после чего огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на другие этажи.

В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы, выпрыгивая из окон.

По одной из версий, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Также в числе возможных причин рассматривают короткое замыкание. Проверку по факту инцидента начала военная прокуратура.

