Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери

В здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Тверской области сообщает ТАСС

"Произошел пожар в здании военного института, на месте работают подразделения. Есть пострадавшие, информация по ним уточняется. Здание обследуется", – рассказали в ведомстве.

В результате пожара на площади 1 тысяча квадратных метров в центре Твери наблюдается сильное задымление. На тушение возгорания направлены караулы шести пожарных частей.

"На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и дежурная смена СПТ", – отметили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве также сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, еще 16 пострадали. При этом изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее на Тверской площади напротив здания правительства столицы произошло задымление. По предварительной информации, инцидент произошел во временном деревянном павильоне.

В момент происшествия людей в нем не было. Позже первый замруководителя аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил, что задымление ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

