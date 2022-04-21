Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери

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"Произошел пожар в здании военного института, на месте работают подразделения. Есть пострадавшие, информация по ним уточняется. Здание обследуется", – рассказали в ведомстве.
В результате пожара на площади 1 тысяча квадратных метров в центре Твери наблюдается сильное задымление. На тушение возгорания направлены караулы шести пожарных частей.
"На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и дежурная смена СПТ", – отметили в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве также сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, еще 16 пострадали. При этом изначально сообщалось о четырех пострадавших.
Ранее на Тверской площади напротив здания правительства столицы произошло задымление. По предварительной информации, инцидент произошел во временном деревянном павильоне.
В момент происшествия людей в нем не было. Позже первый замруководителя аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил, что задымление ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
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