В Иркутской области загорелись 9 жилых домов. Пожар произошел из-за того, что на одном из дачных участков жгли сухостой и оставили его без присмотра.

Спасателям удалось избежать жертв и локализовать пожар до перехода огня на лесной массив. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



