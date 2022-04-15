"Московский патруль": в Шереметьево задержан фигурант одного из громких заказных убийств

В столичном аэропорту Шереметьево задержан фигурант одного из самых громких заказных убийств в новейшей истории России Илья Сальников. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Считается, что он был в числе заказчиков расправы над Александром Минеевым, бывшим владельцем сети магазинов по продаже бытовой техники "Партия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.