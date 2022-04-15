"Московский патруль": причиной пожара в столичном районе мог стать самодельный самокат

Причиной смертельного пожара на окраине столицы мог стать самодельный электросамокат. Во время зарядки он воспламенился, и огонь мгновенно охватил всю квартиру.

В результате ЧП один человек погиб, еще пятеро пострадали. Сотрудники Следственного комитета по данному факту начали проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.