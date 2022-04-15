РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве

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Россия в качестве ответной меры предписала 18 сотрудникам представительства Европейского союза в РФ покинуть страну, сообщается на сайте МИД России.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру", – отмечается в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в пятницу, 15 апреля, был вызван посол ЕС, ему заявлен протест из-за высылки дипломатов из российского постпредства.

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – отметили в МИД РФ.

В ЕС выразили сожаление в связи с решением Москвы и назвали его необоснованным.

Ранее Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. В пятницу посла РФ в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту, в которой сообщалось, какие именно дипломаты объявлены персонами нон грата.

Отмечалось, что все они были вовлечены в действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломаты должны покинуть страну в ближайшие пять дней.

Кроме того, до этого министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

