РФ ответит Хорватии на требование сократить число сотрудников посольства – МИД

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия ответит Хорватии на требование сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее в министерстве иностранных дел Хорватии потребовали высылки из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе в связи с событиями на Украине. Речь идет о 18 дипломатах и 6 сотрудниках административно-технических служб.

В российском диппредставительстве подтвердили, что посол РФ в Загребе Андрей Нестеренко получил соответствующую ноту. Там говорилось, что дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны в течение семи дней. Отмечается, что данное решение было принято на основании оценки действий дипломатов органами безопасности Черногории.

О высылке сотрудников российских дипмиссий объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

