"Московский патруль": полиция задержала охраника парковки, намеревавшегося украсть авто

Бывший охранник парковки из подмосковного Дмитрова придумал схему кражи автомобилей. Однако воплотить ее в жизнь помешали сотрудники полиции.

На кадрах с камер наблюдения видно, как к стоянке подходят двое мужчин. Чуть позже к ним присоединяется третий. А через пару минут за КПП выезжает иномарка. Так, в результате мужчинам удалось ее угнать.

В ночное время злоумышленники проникли на территорию автостоянки, расположенной на улице Промышленной, зашли в незапертую бытовку и похитили ключ от автомобиля. После чего на паркинге с помощью брелока они нашли транспортное средство, на котором скрылись в неизвестном направлении.

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