"Московский патруль": в Москве выявили лжеврачей, продававших пенсионерам лекарства

Лжеврачи продавали столичным пенсионерам лекарства от всех болезней. На этой неделе в Москве прошли сразу несколько сомнительных приемов.

Люди в белых халатах собирали клиентов в небольших закусочных и убеждали приобрести различные биодобавки. Их они выдавали за лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.