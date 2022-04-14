"Московский патруль": полицейские задержали вероятного грабителя

В Москве полицейские задержали вероятного грабителя, который использовал весьма необычный способ ворваться в квартиру своей жертвы.

Преступление произошло в районе Филевский парк. Камеры, установленные у подъезда, зафиксировали, как в дом зашел мужчина с букетом в руках. Позже он позвонил в одну из квартир. Девушка увидела в дверной глазок тюльпаны и открыла.

Связав руки пластиковым хомутом и угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать имеющиеся денежные средства. Злоумышленник забрал 110 тысяч рублей, взял мобильный телефон девушки, после чего скрылся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

