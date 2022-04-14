Занятия отменены в школах приграничного района Брянской области после обстрела

В школах приграничного Климовского района Брянской области отменили занятия из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила директор департамента образования и науки региона Елена Егорова.

"Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий", – сказала она.

В правительстве отметили, что с 15 апреля обучение в приграничных районах будет проводиться в дистанционном формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.