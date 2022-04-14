"Московский патруль": дело об убийстве "Мисс Кузбасс 2010" направлено в суд

Столичные следователи собрали все доказательства и направили в суд громкое уголовное дело об убийстве "Мисс Кузбасс 2010".

По данным ведомства, с Ксенией Поповой расправился ее супруг, бывший вице-мэр Новокузнецка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

