"Московский патруль": полицейские задержали вероятных похитителей мото-вездеходов

Подмосковные полицейские задержали вероятных похитителей мото-вездеходов. Их стоимость оказалась сопоставима с ценой на автомобиль – три миллиона рублей.

Часто ли воруют такую технику? И можно ли защитить квадроцикл от угонщиков? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

