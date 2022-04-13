"Московский патруль": стали известны новые подробности обысков в офисе авиакомпании

Стали известны новые подробности оперативных мероприятий в офисе крупной авиакомпании на Арбате. Они проходили накануне.

По предварительным данным, службу экономической безопасности ФСБ могли заинтересовать возможные хищения в департаменте маркетинга, который еще недавно возглавлял заместитель генерального директора авиакомпании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

