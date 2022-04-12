Неизвестные сообщили о минировании более 15 больниц в Калининграде

12 апреля, 23:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На электронную почту городской администрации Калининграда поступило анонимное сообщение о минировании более 15 городских больниц. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
Уточняется, что адрес электронной почты, с которой поступило сообщение об угрозе минирования, зарегистрирован в России. Сразу после медицинские учреждения города были проверены силовыми структурами. В настоящий момент ни по одной из больниц угроза не подтвердилась.
"Никаких опасных предметов не было найдено. Все мероприятия удалось провести без эвакуации пациентов дабы, чтобы не подвергать их угрозе жизни и здоровья", – приводит слова Лыскова РИА Новости.
Ранее сообщение о минировании поступило в медучреждения Хабаровска. Неизвестные искаженным голосом сообщили об угрозе взрыва по телефону. Они позвонили в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Приотровича и в приемный покой городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича.
За ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет, напомнили ранее в Следственном комитете РФ.
При этом существуют обстоятельства, при которых срок тюремного заключения может быть увеличен. Кроме того, все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.
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