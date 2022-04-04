Неизвестный сообщил о "минировании" всех школ Камчатки

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На Камчатке проходит эвакуация всех школ из-за сообщения о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона. <...> Всего в крае действует 121 школа", – говорится в сообщении.

В общеобразовательных учреждениях края отменены занятия второй смены. В настоящее время здания школ проверяют сотрудники правоохранительных органов.

В конце января сообщения с угрозами от неизвестных поступили во все школы Петропавловска-Камчатского. Прошла эвакуация. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

В начале марта во Владивостоке из-за угрозы взрыва эвакуировали два корпуса гимназии № 1. Письма с информацией о "минировании" зданий на улицах Нерчинской и Уборевича поступили от неизвестных.