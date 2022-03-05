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происшествия

03:08

Во Владивостоке эвакуируют два корпуса гимназии из-за угрозы взрыва

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке эвакуируют два корпуса гимназии № 1 из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает ТАСС.

Письма с информацией о "минировании" зданий на улицах Нерчинская и Уборевича поступили в субботу утром. Уточняется, что в другие образовательные учреждения подобные сообщения не поступали.

Ранее сообщалось, что все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений с угрозами от неизвестных. Никто из детей не пострадал. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

В начале марта неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Людей эвакуировали.

До этого в столице эвакуировали геологоразведочный университет. Причиной тоже стало анонимное сообщение о "минировании".

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