Во Владивостоке эвакуируют два корпуса гимназии из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке эвакуируют два корпуса гимназии № 1 из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает ТАСС.

Письма с информацией о "минировании" зданий на улицах Нерчинская и Уборевича поступили в субботу утром. Уточняется, что в другие образовательные учреждения подобные сообщения не поступали.

Ранее сообщалось, что все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений с угрозами от неизвестных. Никто из детей не пострадал. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

В начале марта неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Людей эвакуировали.

До этого в столице эвакуировали геологоразведочный университет. Причиной тоже стало анонимное сообщение о "минировании".