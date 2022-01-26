Учебные заведения "заминировали" в Анадыре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Власти Анадыря получили сообщения о "минировании" учебных заведений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление правительства региона.

Сообщения о "минировании" появились утром в среду, 26 января, по местному времени.

Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники. После этого помещения и территории учебных заведений тщательно проверили сотрудники спецслужб.

"Сообщения о "минировании" оказались ложными", – заявили в администрации.

В данный момент полицейские начали поиск злоумышленников, заявивших о "минировании".

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Шереметьево в Москве. По данным источника в экстренных службах, из-за угрозы взрыва проверяли терминал В.

Позднее стало известно, что информация о "минировании" аэропорта не подтвердилась.