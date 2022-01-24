Информация о "минировании" аэропорта Шереметьево не подтвердилась – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проверка прошла в аэропорту Шереметьево после сообщения о "минировании". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, на территории аэропорта не нашли взрывных устройств. При этом в воздушной гавани продолжают действовать усиленные меры безопасности, так как взрыв якобы должен произойти в 13:00 во вторник, 25 января.

О "минировании" ранее сообщили неизвестные. По данным источника в экстренных службах, из-за угрозы взрыва проверяли терминал В.

Уточнялось, что аэропорт продолжал работать в штатном режиме.