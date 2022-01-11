Столичные суды вернулись к работе после сообщений о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

13 столичных судов, о "минировании" которых ранее сообщили неизвестные, вернулись к нормальной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Экстренные службы проверили здания... <...> Нигде опасных предметов обнаружено не было", – сказали в пресс-службе.

В настоящее время все учреждения работают в штатном режиме, добавили там.

Ранее во вторник Мосгорсуд сообщил, что на его электронную почту, а также почты 12 районных судов столицы поступили сообщения с угрозами взрыва. Полиция организовала проверку данной информации.

