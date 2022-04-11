Неизвестный сообщил о "минировании" 13 школ Владивостока

05:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 13 школ Владивостока и один детский сад поступили анонимные сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.
Как уточняется, речь идет о школах №60, 48, 63, 61, 82, 68, 14, 83, 52, 38, 51, 10 и 76, саде №23.
Ранее в медицинские учреждения Хабаровска поступило сообщение о минировании. Неизвестные искаженным голосом сообщили об угрозе взрыва по телефону. Они позвонили в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Приотровича и в приемный покой городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича. Также в единую диспетчерскую службу города была передана информация об аналогичных звонках в учреждения здравоохранения на улицах Краснодарской и Льва Толстого.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: