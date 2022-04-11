Неизвестный сообщил о "минировании" 13 школ Владивостока

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В 13 школ Владивостока и один детский сад поступили анонимные сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Как уточняется, речь идет о школах №60, 48, 63, 61, 82, 68, 14, 83, 52, 38, 51, 10 и 76, саде №23.

Ранее в медицинские учреждения Хабаровска поступило сообщение о минировании. Неизвестные искаженным голосом сообщили об угрозе взрыва по телефону. Они позвонили в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Приотровича и в приемный покой городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича. Также в единую диспетчерскую службу города была передана информация об аналогичных звонках в учреждения здравоохранения на улицах Краснодарской и Льва Толстого.