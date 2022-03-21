Неизвестные сообщили о "минировании" торговых центров в Хабаровске

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В городскую администрацию Хабаровска поступило сообщение о "минировании" трех торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ТЦ "Горизонт", "Энерго-плаза" и "На Пушкина". Также отмечается, что на место выехали службы оперативного реагирования.

"Городскими службами сообщение передано в краевую ЕДДС для принятия оперативных мер", – говорится в сообщении.

В начале прошлой недели сообщения о "минировании" поступили в медицинские учреждения Хабаровска. Неизвестные искаженным голосом сообщили об угрозе взрыва по телефону.

Они позвонили в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Приотровича и в приемный покой городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича.

Также в Единую диспетчерскую службу города была передана информация об аналогичных звонках в учреждения здравоохранения на улицах Краснодарской и Льва Толстого.

