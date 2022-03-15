Неизвестные сообщили о минировании четырех медицинских учреждений в Хабаровске

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В медицинские учреждения Хабаровска поступило сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Неизвестные искаженным голосом сообщили об угрозе взрыва по телефону. Они позвонили в детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Приотровича и в приемный покой городской клинической больницы имени Г. Л. Александровича.
Также в единую диспетчерскую службу города была передана информация об аналогичных звонках в учреждения здравоохранения на улицах Краснодарской и Льва Толстого.
Ранее сообщалось, что сообщения о минировании поступили в 4 учебных учреждения во Владивостоке. Правоохранители проверили средние образовательные школы № 28, 61 и 60, а также Нахимовское училище.
До этого анонимные звонки с сообщениями о минировании поступили в детские сады Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Биробиджана.
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