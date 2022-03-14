Неизвестный сообщил о минировании трех школ и училища во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании четырех учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную мэрию.

Правоохранители проверяют средние образовательные школы № 28, 61 и 60, а также Нахимовское училище.

Ранее сообщалось, что всех людей эвакуировали из школы Петропавловска-Камчатского после сообщений с угрозами от неизвестных. Никто из детей не пострадал. Учеников младших классов отпустили домой в сопровождении родителей или педагогов.

В начале марта неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Людей эвакуировали.

До этого в столице эвакуацию провели в геологоразведочном университете. Причиной тоже стало анонимное сообщение о минировании.