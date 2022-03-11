Неизвестные "заминировали" телецентр "Останкино"

17:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В "Останкино" поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Информация проверяется. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в России и Белоруссии восьмерых участников интернет-сообщества, которое занималось рассылкой ложных сообщений об угрозах взрывов. Спецоперация проводилась в сотрудничестве с КГБ Белоруссии. Всем задержанным от 13 до 21 года. Их подозревают в распространении с конца прошлого года сообщений с угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, а также зданий органов власти.
Ранее в ряде российских регионов по аналогичной причине задержали еще 14 человек. Против них возбудили уголовные дела. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Организатором интернет-сообщества, рассылавшего ложные сообщения, оказался гражданин Украины.
До этого Первый Восточный окружной военный суд приговорил подростка из Красноярского края к пяти годам колонии. Его обвинили в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, создании и хранении взрывчатых средств. Также на осужденного был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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